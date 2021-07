Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse INSTANTANÉS AU JARDIN DES PLANTES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

INSTANTANÉS AU JARDIN DES PLANTES Toulouse, 10 août 2021-10 août 2021, Toulouse. INSTANTANÉS AU JARDIN DES PLANTES 2021-08-10 – 2021-08-14 JARDIN DES PLANTES 31 Allées Jules Guesde

Toulouse Haute-Garonne Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public. Du 10 au 14 août, 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h au Jardin des Plantes

Durée: entre 30 et 45 min par représentation MARDI 10 AOUT: Super Parquet

Musique psychédélique d’Auvergne

Pour en savoir plus: www.superparquet.com MERCREDI 11 AOUT : Les Vaguabondes avec « La conférence saponique » (Spectacle de bulles)

Une conférence burlesque sur la bulle de savon

Pour en savoir plus: https://www.lesvaguabondes.fr/la-conference-saponique/ JEUDI 12 AOUT: Les Âmes Fauves avec « Avec vue, côté mer »

Danse contemporaine et musique

Pour en savoir plus: https://lesamesfauves.com/#!/avec-vue-cote-mer/ VENDREDI 13 AOUT: Simon Chouf (Musique)

La chanson dans les cordes : ring, dingue, donc ?

Pour en savoir plus: www.facebook.com/tetedechouf SAMEDI 14 AOUT: Yohan Dumas avec « Amelia Tabeï » (Musique solo saxophone)

Saxophone en souffle continu polyphonique

Pour en savoir plus: https://desorcelerlafinance.org/fr/protect/yohan-dumas/ 5 représentations artistiques gratuites au cœur de l’été, au jardin des Plantes ! Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public. Du 10 au 14 août, 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h au Jardin des Plantes

Durée: entre 30 et 45 min par représentation MARDI 10 AOUT: Super Parquet

Musique psychédélique d’Auvergne

Pour en savoir plus: www.superparquet.com MERCREDI 11 AOUT : Les Vaguabondes avec « La conférence saponique » (Spectacle de bulles)

Une conférence burlesque sur la bulle de savon

Pour en savoir plus: https://www.lesvaguabondes.fr/la-conference-saponique/ JEUDI 12 AOUT: Les Âmes Fauves avec « Avec vue, côté mer »

Danse contemporaine et musique

Pour en savoir plus: https://lesamesfauves.com/#!/avec-vue-cote-mer/ VENDREDI 13 AOUT: Simon Chouf (Musique)

La chanson dans les cordes : ring, dingue, donc ?

Pour en savoir plus: www.facebook.com/tetedechouf SAMEDI 14 AOUT: Yohan Dumas avec « Amelia Tabeï » (Musique solo saxophone)

Saxophone en souffle continu polyphonique

Pour en savoir plus: https://desorcelerlafinance.org/fr/protect/yohan-dumas/ dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse JARDIN DES PLANTES 31 Allées Jules Guesde Ville Toulouse lieuville 43.59387#1.44809