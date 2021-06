Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse INSTANTANÉS A L’ESPACE JOB (PATIO) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

INSTANTANÉS A L’ESPACE JOB (PATIO) Toulouse, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Toulouse. INSTANTANÉS A L’ESPACE JOB (PATIO) 2021-07-20 – 2021-07-24 ESPACE JOB (PATIO) 105 Route de Blagnac

Toulouse Haute-Garonne Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public. Du 20 au 24 juillet, 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h à l’espace Job (patio)

Durée: entre 30 et 45 min par représentation MARDI 20 JUILLET: Cie Rouge Virgule avec « Juste un jour »

Théâtre, jazz, et jeux de cubes (JP)

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/Cie-Rouge-Virgule MERCREDI 21 JUILLET: La Brigade Fantôme avec « Danse hip-hop sous des diverses formes, en performance »

Danse hip-hop

Pour en savoir plus: www.brigadefantometoulouse.com JEUDI 22 JUILLET: Collectif Prêt à Porter avec « Comme La Première Fois » (Spectacle Musical)

Duo féminin / Amour Gloire et Potins

Pour en savoir plus: https://collectifpretaporter.fr VENDREDI 23 JUILLET: YIDJAM (Musique du Monde)

Un spectacle animé par l’impétuosité des vents des steppes Surnaturelle.

Pour en savoir plus: https://jiangnan-cithare.fr/fr/ SAMEDI 24 JUILLET: JULIA PERTUY (Musique, chanson)

Chanson élégante, spontanée et intime

Pour en savoir plus: https://soundcloud.com/user-650567346 5 représentations artistiques gratuites au cœur de l’été, à l’Espace Job (patio) 5 représentations artistiques gratuites au cœur de l’été, à l’Espace Job (patio) Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public. Du 20 au 24 juillet, 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h à l’espace Job (patio)

Durée: entre 30 et 45 min par représentation MARDI 20 JUILLET: Cie Rouge Virgule avec « Juste un jour »

Théâtre, jazz, et jeux de cubes (JP)

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/Cie-Rouge-Virgule MERCREDI 21 JUILLET: La Brigade Fantôme avec « Danse hip-hop sous des diverses formes, en performance »

Danse hip-hop

Pour en savoir plus: www.brigadefantometoulouse.com JEUDI 22 JUILLET: Collectif Prêt à Porter avec « Comme La Première Fois » (Spectacle Musical)

Duo féminin / Amour Gloire et Potins

Pour en savoir plus: https://collectifpretaporter.fr VENDREDI 23 JUILLET: YIDJAM (Musique du Monde)

Un spectacle animé par l’impétuosité des vents des steppes Surnaturelle.

Pour en savoir plus: https://jiangnan-cithare.fr/fr/ SAMEDI 24 JUILLET: JULIA PERTUY (Musique, chanson)

Chanson élégante, spontanée et intime

Pour en savoir plus: https://soundcloud.com/user-650567346

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse ESPACE JOB (PATIO) 105 Route de Blagnac Ville Toulouse lieuville 43.61686#1.40835