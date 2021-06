Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse INSTANTANÉS A LA PRAIRIE DES FILTRES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public. Du 6 au 10 juillet, 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h à la Prairie des Filtres

Durée: entre 30 et 45 min par représentation MARDI 6 JUILLET:

Cie HappyFace avec « Pesse par la fenêtre et cours » (Théâtre de rue/danse/jonglage)

Jonglage exutoire

Pour en savoir plus: www.ciehappyface.fr MERCREDI 7 JUILLET: Cie Ah! Le Destin avec « V.H. » (Théâtre)

Spectacle-conférence ludique et décalé sur la superstar Victor Hugo

Pour en savoir plus: www.ahledestincompagnie.com JEUDI 8 JUILLET: Fadah (Rap)

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/FadahOff/ VENDREDI 9 JUILLET: Sweetest Choice (Musique)

Chanson sans parole

Pour en savoir plus: http://www.freddymorezon.org/projets/sweetest-choice/ SAMEDI 10 JUILLET: douyou Démone avec « Acro’Bousse » (Contes, chansons, clown-théâtre JP)

Spectacle haut en couleurs à travers brousse et savane

