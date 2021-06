INSTANTANÉS A LA COULEE VERTE D’EMPALOT Toulouse, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Toulouse.

INSTANTANÉS A LA COULEE VERTE D’EMPALOT 2021-07-27 – 2021-07-31

Toulouse Haute-Garonne

Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public.

Du 27 au 31 juillet, 5 spectacles ont lieu à 17h et 19h à la Coulée Verte d’Empalot

Durée: entre 30 et 45 min par représentation

MARDI 27 JUILLET: Cie Monde Truelle avec « Les Eaux Taries » (Théâtre)

Tableau de pleureuses en période de sécheresse

Pour en savoir plus:

MERCREDI 28 JUILLET: Cie Los Putos Makinas avec « Piti Peta Hofen Show » (Cirque)

Poésie extrême et cirque frénétique

Pour en savoir plus: www.cielpm.com

JEUDI 29 JUILLET: P.A.T.O.I.S avec « L’ Amotlaire » (Chansons populaires et poésies Occitanes)

Laboratoire poétique et sonore

Pour en savoir plus: https://patois.persona.co/

VENDREDI 30 JUILLET: CHOC GAZL (Musique)

Choc Songs / Pop-rock Cristallin

Pour en savoir plus: http://chocgazl.com

SAMEDI 31 JUILLET: Cie La Passante avec « Les Dames parapluies » (Théâtre marionnettique de rue)

Pour en savoir plus: www.lapassante.fr

5 représentations artistiques gratuites au cœur de l’été, à la Coulée Verte d’Empalot !

