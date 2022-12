Instant Thé – Découverte de la Mintéalogie Bourges, 27 décembre 2022, Bourges BIT MEHUN SUR YEVRE Bourges.

Instant Thé – Découverte de la Mintéalogie

6 Place Étienne Dolet Bourges Cher

2022-12-27 14:30:00 – 2022-12-28 16:00:00

10 EUR 10 Vous connaissez l’oenologie, la caféalogie, et certainement la zythologie (communément appelé la Bierologie en Belgique…), la Maison NANA1807 vous invite à découvrir la Mintéalogie – la science, l’histoire et l’art de la dégustation visuelle, olfactive et gustative de Thés à la Menthe d’exception à partir de leur variété, terroir d’origine et de leur torréfaction.

Nos Mint Tea Lovers, les amateurs et les connaisseurs du Thé sont les Bienvenus pour profiter de ce moment insolite… (places très limitées – réservation obligatoire)

À l’issu de cette surprenante découverte, vous aurez la possibilité de commander nos Thés à la Menthe d’exception pour votre plaisir et le plaisir d’offrir…

Au sein du Mint Tea Salon By NANA1807 (Premier étage du Parvis des Métiers), la Maison NANA1807 vous invite à les principes de la Mintéalogie, grâce à l’expertise et le savoir-faire de notre Mint Tea Master.

Un Thé à la Menthe pour la Paix vous est offert à l’occasion de la saison « Noel en Berry »

+33 2 48 23 02 60

Nana 1807

