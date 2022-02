Instant T Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Instant T Théâtre Darius Milhaud, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 09 mars 2022 au mercredi 25 mai 2022 :

mercredi

de 19h00 à 20h10

payant

« J’ai l’impression que le temps, il passe jamais comme il faut (…). On ne dira pas : tiens ! Le temps est passé normalement ! » Suzie Caillou a 44 ans, elle vit seule. Enfin non, pas tout à fait… Depuis 2 ans, elle vit avec son canari qui s’appelle François. Marc Souriant a 30 ans, il vit seul. Il est arrivé en France à l’âge de 9 ans, à la fin de la guerre du Kosovo. Depuis quelques années, il vit sans électricité. Thomas Abou a 26 ans, il vit avec sa « miss » et cède à tous ses caprices. Toujours en galère de thune, il lutte pour se maintenir une place au soleil. Ces trois personnes vont toutes voir le même psychiatre. Elles vont, chacune, se livrer, se confier sur leur vie, leurs doutes, leurs secrets, parfois leurs espoirs et petits bonheurs. Leurs univers vont se confronter, se mélanger, le temps d’un passage en salle d’attente… Informations pratiques : Autrice : Géraldine Lefeuvre Metteur en scène : Maïa Girard Interprètes : Antonin Dalvy, Dimitri Hildebert, Géraldine Lefeuvre Lumière : Julien Ridouard Genre : Théâtre contemporain Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019 Contact : 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 Théâtre

Date complète :

2022-03-09T19:00:00+01:00_2022-03-09T20:10:00+01:00;2022-03-16T19:00:00+01:00_2022-03-16T20:10:00+01:00;2022-03-23T19:00:00+01:00_2022-03-23T20:10:00+01:00;2022-03-30T19:00:00+01:00_2022-03-30T20:10:00+01:00;2022-04-06T19:00:00+01:00_2022-04-06T20:10:00+01:00;2022-04-13T19:00:00+01:00_2022-04-13T20:10:00+01:00;2022-04-20T19:00:00+01:00_2022-04-20T20:10:00+01:00;2022-04-27T19:00:00+01:00_2022-04-27T20:10:00+01:00;2022-05-04T19:00:00+01:00_2022-05-04T20:10:00+01:00;2022-05-11T19:00:00+01:00_2022-05-11T20:10:00+01:00;2022-05-18T19:00:00+01:00_2022-05-18T20:10:00+01:00;2022-05-25T19:00:00+01:00_2022-05-25T20:10:00+01:00

6et7 Compagnie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Darius Milhaud Adresse 80 allée Darius Milhaud Ville Paris lieuville Théâtre Darius Milhaud Paris Departement Paris

Théâtre Darius Milhaud Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Instant T Théâtre Darius Milhaud 2022-03-09 was last modified: by Instant T Théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud 9 mars 2022 Paris Théâtre Darius Milhaud Paris

Paris Paris