Nîmes LES SCENES OUVERTES DE LA CAVE INSTANT T Nîmes, 24 novembre 2023, Nîmes. LES SCENES OUVERTES DE LA CAVE Vendredi 24 novembre, 20h00 INSTANT T Attrapes ta guitare, ton banjo, ta flûte à bec, ou même ton triangle, et viens partager ton talent avec nous ! C’est un vendredi sur deux à la cave de l’instant T, alors prépares-toi à nous faire vibrer ! INSTANT T 2 rue Racine, 30900 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu INSTANT T Adresse 2 rue Racine, 30900 Nîmes Ville Nîmes

