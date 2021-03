Clermont-Ferrand Librairie les Volcans Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Instant Pola Librairie les Volcans Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Instant Pola Librairie les Volcans, 1 avril 2021-1 avril 2021, Clermont-Ferrand. Instant Pola

du jeudi 1 avril au dimanche 18 avril à Librairie les Volcans

### Dominique Laroche président du ciné photo club nivernais, nous présente sa série « Instant Pola », manipulations et transferts d’émulsions. 35 Polaroids grands formats entre manipulations et transferts d’émulsions.

A voir absolument

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la librairie

Clermont Ferrand Librairie les Volcans 80 Boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Salins Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-01T10:00:00 2021-04-01T17:30:00;2021-04-01T17:30:00 2021-04-01T19:00:00;2021-04-02T11:00:00 2021-04-02T19:00:00;2021-04-03T12:30:00 2021-04-03T19:00:00;2021-04-04T09:00:00 2021-04-04T17:00:00;2021-04-12T10:00:00 2021-04-12T10:30:00;2021-04-12T10:30:00 2021-04-12T11:00:00;2021-04-12T12:00:00 2021-04-12T14:30:00;2021-04-13T14:30:00 2021-04-13T18:00:00;2021-04-14T14:00:00 2021-04-14T00:30:00;2021-04-15T12:30:00 2021-04-15T23:00:00;2021-04-17T09:30:00 2021-04-17T20:00:00;2021-04-18T08:00:00 2021-04-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Librairie les Volcans Adresse 80 Boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand