Instant Poésie Trégrom, samedi 30 mars 2024.

Instant Poésie Trégrom Côtes-d’Armor

Samedi 30 mars, dès 16h00, l’association Kercarenat vous invite à la salle des fêtes de Trégrom pour l’Instant poésie, 2ème édition, proposé par Evelyne Pernel.

Petite exposition sur les Amérindiens d’hier et aujourd’hui. Entrée gratuite.

Dès 17h30, danses amérindiennes. Participation libre.

Vers 18h00, poésie. 1ère partie poèmes amérindiens et inuits (environ 45 minutes). 2de partie poèmes sur la nature et la grâce Europe (environ 45 minutes). Participation libre.

Restauration à petit prix, vers 19h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:00:00

fin : 2024-03-30

Salle des fêtes

Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne kercarenat@gmail.com

