Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le samedi 14 mai à 15:00

Un moment convivial pour partager ses coups de coeur et se laisser surprendre par ceux des autres. Le fil rouge de cette séance est la fantasy abordée sous l’angle du féminisme. Parce que les littératures de l’imaginaire sont encore des mondes d’hommes où les autrices peinent à trouver leur place, de même que les héroïnes sont parfois réduites à un objet de fantasmes.

Venez découvrir des romans fantasy dans lesquels les autrices peuvent pleinement s’exprimer et développer des personnages féminins forts ! Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:00:00

