Instant lecture Châtel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Châtel.

Instant lecture 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26 12:00:00 Route de Vonnes Lac de Vonnes

Châtel Haute-Savoie Châtel

Venez en famille et sentez-vous « comme à la maison ». Petits et grands, installez-vous au bord du lac et profitez tous ensemble d’une animation autour du livre.

bibliotheque@mairiedechatel.fr +33 4 57 26 90 04

