Instant Lake • Alice Gift • Sarakiniko SUPERSONIC, 2 juillet 2022, Paris.

Le samedi 02 juillet 2022

de 19h00 à 23h30

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Assistez à trois concerts gratuits, Nuits Rock et Disquaire à Paris !

SARAKINIKO

Né d’un volcan, sculpté par les vents, Sarakiniko tire son nom d’un des plus intrigants paysage lunaire terrestre. C’est d’un petit coin du monde que la musique de Sarakiniko nous emmène dans un voyage entre la Terre et le Ciel. Si parfois le cadre pop aspire vers plus de légèreté, Sarakiniko nous ramène vers la pesanteur dans sa masse rocheuse crée une tension qui est une expression de l’abîme.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Contact : https://fb.me/e/4plxA4d7T

