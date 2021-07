Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin, Marmoutier Instant – Famille : Les petits facteurs d’instruments Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier EUR Après une présentation des familles d’instruments, les enfants seront invités à créer différents instruments de musique : bâton de pluie, castagnette ou encore un harmonica. Tous ces instruments seront fabriqués à l’aide d’objets du quotidien et chaque enfant repartira avec son instrument personnalisé. Cet atelier est un moment idéal pour passer un instant avec les plus jeunes autour d’une animation créative et musicale. De 5 à 10 ans

De 14h à 15h30

6€ par enfant / 3€ par accompagnateur

