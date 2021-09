Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin, Marmoutier Instant – Famille : Le murmure des pierres Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier Jouez et trouvez les marques lapidaires laissées par un tailleur de pierre mélomane et découvrez son morceau favori ! Animation proposée dans le cadre du Symposium de sculpture 2021 Le Mercredi 15 et Samedi 18 septembre à partir de 15h. Durée 1h-1h30

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire / Gratuit

Téléphone : 03 88 71 46 84 / Mail contact@cip-pointdorgue.fr

