Saint-Astier Saint-Astier Lot-et-Garonne, Saint-Astier Instant dégustation fromages et vins au Domaine les bertins dès 15h Saint-Astier Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Astier

Instant dégustation fromages et vins au Domaine les bertins dès 15h, 9 mars 2021-9 mars 2021, Saint-Astier. Instant dégustation fromages et vins au Domaine les bertins dès 15h 2021-03-09 15:00:00 – 2021-03-09 18:00:00

Saint-Astier Lot-et-Garonne Saint-Astier Invitation au domaine Les Bertins mardi 9 mars à partir de 15h pour encourager Laura, notre nièce, qui vient de faire l’acquisition d’un camion ambulant de fromages, charcuteries, yaourts, présente sur les marchés locaux et notamment Duras le lundi matin…

Venez l’encourager dans sa nouvelle aventure.

Dégustation de fromages accompagnés d’un verre de vin du domaine ; tout cela dans le respect des gestes barrières bien sûr !

On vous attend. Le meilleur accueil vous est réservé. Laura Pénicaud Les Bertins

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Ville Saint-Astier