Install’party Linux Bibliothèque Saint-Sever Rouen, mercredi 5 juin 2024.

Install’party Linux Connaissez-vous le système d’exploitation Linux qui est libre et gratuit ? Mercredi 5 juin, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T14:00:00+02:00 – 2024-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-05T14:00:00+02:00 – 2024-06-05T17:00:00+02:00

Personnalisable, moins de collecte de données, moins gourmand en énergie et plus rapide… À l’occasion d’une Install’party, l’association Libérons nos ordis vous accompagnera pour installer le système d’exploitation Linux sur votre ordinateur et vous apprendre à vous en servir.

N’oubliez pas d’amener votre matériel !

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/installparty »}]