Installe partie Brasparts

Brasparts Finistère Brasparts Ordis libres de l’Arrée et Linux Quimper.

Samedi 6 novembre, installez Linux sur votre propre machine.

Il est indispensable de sauvegarder vos données sur un disque externe avant de venir.

Entrée libre et gratuite. Respect des consignes sanitaires

Centre F. Le Guyader rue de la Mairie à partir de 14h00

Renseignements : 06 98 67 66 96 ou orlibare@laposte.net orlibare@laposte.net +33 6 98 67 66 96 Ordis libres de l’Arrée et Linux Quimper.

Renseignements : 06 98 67 66 96 ou orlibare@laposte.net Brasparts

