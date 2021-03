Montbarrois Clos des Herpinières Loiret, Montbarrois Installations de Denis et Cléopâtre Lachaize et photos de Clotilde Lachaize Clos des Herpinières Montbarrois Catégories d’évènement: Loiret

Montbarrois

Installations de Denis et Cléopâtre Lachaize et photos de Clotilde Lachaize Clos des Herpinières, 5 juin 2021-5 juin 2021, Montbarrois. Installations de Denis et Cléopâtre Lachaize et photos de Clotilde Lachaize

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Clos des Herpinières

Des installations de Denis et Cléopâtre Lachaize et des photos de Clotilde Lachaize prendront place dans un jardin d’hectare. Une déambulation dans l’espace végétal à la découverte d’espèces rares (orchidées ophrys, boucs). Le jardin comporte un étang avec des nymphéas et des plantes aquatiques, une forêt, un verger et de prairies.

Pas de nombre limité de places

Une déambulation dans l’espace végétal à la découverte d’espèces rares (orchidées ophrys, boucs)… et des installations artistiques. Clos des Herpinières 38, route de Boiscommun 45340 Montbarrois Montbarrois Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Montbarrois Autres Lieu Clos des Herpinières Adresse 38, route de Boiscommun 45340 Montbarrois Ville Montbarrois