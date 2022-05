Installations artistiques au couvent des Dominicains de Haute-Alsace Les Dominicains de Haute-Alsace, 3 juin 2022, Guebwiller.

**L’ancien Couvent des Dominicains est un centre culturel dédié à la musique et aux arts numériques. Il se visite en été : une déambulation pour y découvrir l’histoire des lieux mais aussi des installations sonores et visuelles.** **PLANÉTARIUM VÉGÉTAL CONNECTÉ** – Salon d’écoute spatial **NEBULA** – Un jardin frémissant – installation sonore en multi diffusion **_Du 2 juin au 18 sept. :_** _du mer. au dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h30_ _Restauration ouverte de 12h à 21h30_ _Fermeture exceptionnelle à 14h :_ _25/06 – 02/07 – 27/08 – 3 et 10/09_ **Informations :** 03 89 62 21 82 ou [www.les-dominicains.com](http://www.les-dominicains.com) ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Les Dominicains de Haute-Alsace 34 rue des Dominicains 68530 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin



