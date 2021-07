Blois Fondation du Doute Blois, Loir-et-Cher Installation vidéo : “Nous ne confierons pas nos corps au repos”, Véronique Lamare Fondation du Doute Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Installation vidéo : "Nous ne confierons pas nos corps au repos", Véronique Lamare

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fondation du Doute
Entrée libre

Trois lieux investis par des corps qui les découvrent en même temps : la piscine municipale Saint-Jean, les haras nationaux et la maison bourgeoise d'un célèbre industriel : la maison Poulain.
Fondation du Doute
6 rue Franciade, 41000 Blois

