Annecy Galerie de L'Îlot-S - CAUE Annecy, Haute-Savoie Installation sonore “Paysages sonores” par l’association Terres d’Empreintes Galerie de L’Îlot-S – CAUE Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Installation sonore “Paysages sonores” par l’association Terres d’Empreintes Galerie de L’Îlot-S – CAUE, 18 septembre 2021, Annecy. Installation sonore “Paysages sonores” par l’association Terres d’Empreintes

le samedi 18 septembre à Galerie de L’Îlot-S – CAUE

Bienvenue pour un voyage au pays des sons ! Alain Basso vous propose de nourrir vos oreilles avec des sonorités issues de diverses captations de terrain, effectuées par des chercheurs ou des artistes sonores. Pendant ce temps d’écoute, qui invite à la méditation, vous pourrez aussi jouer à essayer de reconnaître les sources des mystérieux enregistrements présentés, qu’elles soient issues de paysages totalement naturels ou qu’elles révèlent l’intervention, voire la présence des humains. Cette expérience ne vous laissera pas indifférent…

Entrée libre. Sur inscription.

Installation sonore dans l’enceinte de l’exposition “Charlotte Perriand, photographies”. Galerie de L’Îlot-S – CAUE 7 esplanade Paul Grimault, 74008 Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Galerie de L'Îlot-S - CAUE Adresse 7 esplanade Paul Grimault, 74008 Annecy Ville Annecy lieuville Galerie de L'Îlot-S - CAUE Annecy