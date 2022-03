Installation sonore interactive – La Marseillaise en mouvement Marseille 3e Arrondissement, 7 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Installation sonore interactive – La Marseillaise en mouvement Friche de la Belle de Mai 41, rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Friche de la Belle de Mai 41, rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vernissage le 6 mai à 18h



Par Tom Mays, direction artistique et composition (mouvement 1) et Abla Alaoui, Jad El Khechen, Finbar Hosie, Alonso Huerta, Ganghyuk Lee et Rémy Ternisien (composition mouvements 2 à 7)



La Marseillaise en mouvement est une installation sonore interactive qui capte les déplacements et les gestes des visiteurs pour les traduire en son, leur laissant explorer et reconstruire seul ou collectivement des mondes sonores inspirés de l’hymne national La Marseillaise.



Co-production : Les Musées de Strasbourg (Musée Historique et Musée d’Art Moderne et Contemporaine), le GMEM – Centre National de création musicale de Marseille et le Musée d’Histoire de Marseille.



Dans le cadre de l’exposition La Marseillaise présentée au Musée d’Histoire du 18 mars au 3 juillet 2022, et du festival Propagations programmé du 5 au 15 mai 2022 par le GMEM – Centre national de création musicale.

Entrée libre. Renseignements : www.gmem.org

La Marseillaise en mouvement est une installation sonore interactive. A voir les 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 mai de 14h à 19h à la Friche Belle de Mai.

https://musees.marseille.fr/

