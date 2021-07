INSTALLATION LAND ART Thionville, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Thionville.

INSTALLATION LAND ART 2021-07-14 – 2021-07-19 place de la république Parc wilson

Thionville Moselle

Le jardin possède la sculpture de l’un de ces animaux sauvages. Ce point fort du décor, ce bronze glorifiant un représentant du règne animal, ce même animal que l’on traque et abat sans relâche car il semble nous envahir, dans les champs, les jardins et jusque dans les villes. Ode au sanglier, en bronze ou en pâté. Animée par l’idée de créer une oeuvre en branchage et devant la connotation entre le site et le sanglier, Marie Hélène Richard décide de s’inspirer de l’animal, de son territoire forestier qui s’amenuise pour essayer de (ré)ensauvager symboliquement une vue du parc. Les branches brutes seront prélevées aux abords et c’est en se confrontant directement au site que l‘intention et la forme seront choisies.

ville de thionville

dernière mise à jour : 2021-06-21 par