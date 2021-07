Thionville Thionville Moselle, Thionville INSTALLATION LAND ART Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

INSTALLATION LAND ART Thionville, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Thionville. INSTALLATION LAND ART 2021-07-14 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-19 18:00:00 18:00:00 avenue de gaulle Parc napoléon

Thionville Moselle Thionville La série Rosæ Plasticæ est d’un grand succès auprès du public. Les roses pimpantes qui s’épanouissent et se dispersent dans le ciel apportent un sentiment de beauté et de bonheur. Elles sont pourtant issues d’une matière dont on mesure aujourd’hui l’impact négatif : le plastique. info@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 25 http://www.thionville.fr/ ville de Thionville dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Étiquettes évènement : Autres Lieu Thionville Adresse avenue de gaulle Parc napoléon Ville Thionville lieuville 49.3601#6.17231