Installation jeu « Tutti frutti » imaginée par Claire Dé Bibliothèque Colette Vivier Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Du mardi 21 novembre 2023 au vendredi 22 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

au 01 42 28 69 94

De fin novembre à fin décembre, la photographe et plasticienne Claire Dé déploie son installation jeu dans notre salle d’animation. Elle invite les enfants à se plonger dans l’univers de l’album « Qui suis-je ? »

De 20 mois à 5 ans, sur inscription

Je suis ronde et verte avec

une petite queue sur la tête… Qui suis-je ? Pour prolonger la lecture de son album « Qui suis-je ? », un grand

livre accordéon en forme de galerie de portraits sur le thème des fruits,

Claire Dé a imaginé un Module Bébé qui invite les tout-petits à la découverte

en se déplaçant autour des surfaces perforées, en miroir et en couleur, de son mobilier

gourmand. Une farandole de formes et de fruits multicolores en feutre peuple

l’espace de jeu comme autant de sollicitations à la manipulation, au toucher, à

l’exploration corporelle, à l’imaginaire…

Pendant toute la durée de l’installation, nous exposerons une sélection de photographies extraites de l’album « Qui suis-je ? » sur les murs de la bibliothèque.

La salle d’animation sera accessible sur inscription pour les enfants et leurs accompagnateurs aux dates et horaires suivants :

– mardi 21/11, mercredi 22/11, vendredi 24/11 de 17h à 18h et samedi 25/11 de 16h à 17h

– mardi 28/11, mercredi 29/11, jeudi 30/11, vendredi 1/12 de 17h à 18h et samedi 2/12 de 16h à 17h

– mardi 5/12, mercredi 6/12, vendredi 8/12 de 17h à 18h et samedi 9/12 de 16h à 17h

– mardi 12/12, mercredi 13/12, jeudi 14/12 et vendredi 15/12 de 17h à 18h

– mardi 19/12 et vendredi 22/12 de 17h à 18h

CLAIRE DÉ LIRE

AVEC LES CINQ SENS ET LE CORPS

Depuis les années 2000, Claire Dé développe un

travail photographique et plastique pour la jeunesse dans lequel le livre tient

une place centrale. Elle conçoit ses albums comme des « galeries visuelles »

portatives. Ses photographies invitent les enfants à lire avec tous leurs sens

et leur corps : regarder, observer, toucher, ressentir,

babiller, discuter, mais aussi sauter, courir, danser, s’allonger… Ses

chantiers artistiques qui détournent joyeusement le quotidien tentent de

métamorphoser les objets ordinaires en objets artistiques, en matière créative.

Porter un autre regard sur le réel. Inviter les enfants à faire « un pas

de côté » tout en jouant avec les formes, les couleurs, les matières, la

lumière… Persuadée

que l’art a toute sa place dans l’éveil des jeunes enfants, Claire Dé cherche à

leur faire vivre une expérience esthétique et sensible. Ses « installations

jeux » en volume proposent aux enfants d’explorer, de faire, de manipuler

objets et matériaux en dialogue avec les albums pour vivre une expérience riche

et multiple de la lecture.

En savoir plus sur Claire Dé

Dans le cadre du temps fort jeunesse 2023 des bibliothèques de Paris, retrouvez également l’univers de Claire Dé

à la bibliothèque Robert Sabatier ainsi qu’à la bibliothèque Jacqueline de Romilly



