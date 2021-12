Installation « Jardins » d’Anne-Charlotte Finel Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 15 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 15 janvier 2022 au samedi 26 février 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit

Une œuvre prêtée par le Fonds d’art contemporain – Paris collections, exposée à la bibliothèque Claude Lévi-Strauss du 15 janvier au 26 février. Vernissage le samedi 15 janvier à 19h, en présence d’Anne-Charlotte Finel et de Voiski.

Avec la vidéo « Jardins », Anne-Charlotte Finel nous plonge dans un univers exotique et mystérieux, qui nous surprendre par son contexte inattendu. La musique qui accompagne les images est une création originale de Voiski.

Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Anne-Charlotte Finel est une artiste vidéaste. Elle réalise ses vidéos la nuit, à l’aube, au crépuscule ou à l’heure bleue; à un moment de transition. Ses vidéos semblent toujours plongées dans une forme d’entre-deux, à la lisière de la fiction et du réel, du paysage urbain et de la forêt, de la lumière et de l’obscurité.

Filmés sous des lumières fugitives, ses sujets et paysages agissent comme des souvenirs, des rêves ou des visions. La luminosité, la lenteur du déplacement de la caméra et la texture de l’image fortement pixélisée lui permet de garder une forme de mystère et de doute de ce qui est donné à voir.

Un vernissage aura lieu à la bibliothèque le samedi 15 janvier à 19h en présence d’Anne-Charlotte Finel et ambiance musicale de Voiski

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (282m) 2 : Stalingrad (Paris) (414m) 2 : Jaurès (Paris) (456m)



Contact : 01 40 35 96 46 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19/

Art contemporain;Expo

Date complète :

2022-01-15T10:00:00+01:00_2022-01-15T18:00:00+01:00;2022-01-18T13:00:00+01:00_2022-01-18T19:00:00+01:00;2022-01-19T13:00:00+01:00_2022-01-19T19:00:00+01:00;2022-01-20T13:00:00+01:00_2022-01-20T19:00:00+01:00;2022-01-21T13:00:00+01:00_2022-01-21T19:00:00+01:00;2022-01-22T10:00:00+01:00_2022-01-22T18:00:00+01:00;2022-01-25T13:00:00+01:00_2022-01-25T19:00:00+01:00;2022-01-26T13:00:00+01:00_2022-01-26T19:00:00+01:00;2022-01-27T13:00:00+01:00_2022-01-27T19:00:00+01:00;2022-01-28T13:00:00+01:00_2022-01-28T19:00:00+01:00;2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T18:00:00+01:00;2022-02-01T13:00:00+01:00_2022-02-01T19:00:00+01:00;2022-02-02T13:00:00+01:00_2022-02-02T19:00:00+01:00;2022-02-03T13:00:00+01:00_2022-02-03T19:00:00+01:00;2022-02-04T13:00:00+01:00_2022-02-04T19:00:00+01:00;2022-02-05T10:00:00+01:00_2022-02-05T18:00:00+01:00;2022-02-08T13:00:00+01:00_2022-02-08T19:00:00+01:00;2022-02-09T13:00:00+01:00_2022-02-09T19:00:00+01:00;2022-02-10T13:00:00+01:00_2022-02-10T19:00:00+01:00;2022-02-11T13:00:00+01:00_2022-02-11T19:00:00+01:00;2022-02-12T10:00:00+01:00_2022-02-12T18:00:00+01:00;2022-02-15T13:00:00+01:00_2022-02-15T19:00:00+01:00;2022-02-16T13:00:00+01:00_2022-02-16T19:00:00+01:00;2022-02-17T13:00:00+01:00_2022-02-17T19:00:00+01:00;2022-02-18T13:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T10:00:00+01:00_2022-02-19T18:00:00+01:00;2022-02-22T13:00:00+01:00_2022-02-22T19:00:00+01:00;2022-02-23T13:00:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00;2022-02-24T13:00:00+01:00_2022-02-24T19:00:00+01:00;2022-02-25T13:00:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-02-26T10:00:00+01:00_2022-02-26T18:00:00+01:00