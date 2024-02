Installation itinérante Ecrire / Lire le paysage Le Havre, lundi 1 avril 2024.

Installation itinérante Ecrire / Lire le paysage Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

La plasticienne Charlotte Noyelle met en scène ses photographies, saisies au hasard des paysages normands, et les fusionne avec les écrits qu’elles ont inspiré aux auteurs de sa maison d’édition associative. Son installation itinérante, éphémère et végétalisée porte un regard affectueux mais lucide sur une Normandie où l’harmonie entre la nature et l’homme est souvent rompue.

Tout commence par des clichés pris dans les cinq départements normands par l’artiste qui explore la notion contemporaine de paysage au hasard des villes, des rives et des champs. S’y’ajoutent les écrits librement inspirés des photographies par les auteurs Emmanuelle Domin, Viviane Jourdan, Éloi Hamel, Kath Lefaucheux et Isabelle Gardien qui transposent les images selon leur univers poétique, grave, humoristique ou engagé. L’ensemble est mis en scène dans une installation végétalisée qui vagabonde tout l’été en Normandie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-08-25

Place du Général de Gaulle

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie ateliers.cnoyelle@neuf.fr

