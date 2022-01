Installation de notre nouvel archevêque Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cathédrale Notre-Dame de Paris, le samedi 6 janvier 2018 à 18:30

ATTENTION : nous vous rappelons qu’en raison de ce grand événement, il n’y aura pas de messe à 18h30 ce samedi soir à la paroisse. Vous y êtes tous invités. Prions bien aux intentions de notre nouveau pasteur. Cathédrale Notre-Dame de Paris 6 parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II, 75004 Paris Paris Paris

2018-01-06T18:30:00 2018-01-06T20:00:00

