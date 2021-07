Installation de l’artiste Leonor Antunes & Visite du jardin d’André Bloc Villa André Bloc, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Meudon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa André Bloc

Pendant les Journées européennes du patrimoine et à l’occasion du festival d’automne, Leonor Antunes présente à la Villa André Bloc dans l’Habitacle II une nouvelle installation. Elle sera également présente dans la chapelle des Beaux-Arts pendant toute la durée du festival. ___________________________________ Classée au titre des monuments historiques depuis 1983, la Villa André Bloc est l’œuvre du sculpteur et éditeur André Bloc, resté célèbre pour sa revue « L’Architecture d’Aujourd’hui ». Construite en 1951, cette résidence « maison-atelier » est caractéristique du mouvement moderne. Défendant l’idée d’une synthèse de la sculpture et de l’architecture, André Bloc réalise de 1960 à 1964 deux « sculptures – habitacles », monumentales constructions de briques. L’habitacle 2 en briques peint à la chaux et la tour de briques rouges qui offre un panorama sur Paris sont avant tout une expérimentation plastique de l’espace qui redéfinit la notion d’habitat. Dans la volonté de conserver l’esprit de création qui anime la Villa Bloc, Natalie Seroussi fait dialoguer chaque année les sculptures – habitacles de Bloc avec la création contemporaine, en invitant un artiste à créer une installation in situ. Depuis 2008, le public a ainsi pu découvrir les propositions d’Ernesto Neto, Malachi Farrell, Michel François, Mathieu Briand, Michel François, Tobias Putrith, Phil Niblock, Didier Faustino, Bruno Gironcoli et Anita Molinero. Une promenade dans le jardin, à la rencontre des sculptures habitacles d’André Bloc, sera proposée aux visiteurs.

Entrée libre

Villa André Bloc 12 rue du Bel-Air 92190 Meudon Meudon Bellevue Hauts-de-Seine



