Vulaines-sur-Seine Musée départemental Stéphane Mallarmé Seine-et-Marne, Vulaines-sur-Seine Installation de la céramiste Murielle Joubert Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Vulaines-sur-Seine

Installation de la céramiste Murielle Joubert Musée départemental Stéphane Mallarmé, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vulaines-sur-Seine. Installation de la céramiste Murielle Joubert

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Musée départemental Stéphane Mallarmé

Murielle Joubert, céramiste plasticienne formée à la Manufacture de Sèvres et fascinée par le monde végétal, investira le jardin du musée avec une installation poétique et délicate, « Les bonnes feuilles ». Elle sera présente le week-end des 17 et 18 juillet pour des ateliers d’initiation au modelage, ne la manquez pas ! **Informations pratiques** En accès libre dans la limite des places disponibles. Tarif (droit d’entrée au musée) : 5 € tarif plein, 3 € tarif réduit, nombreuses gratuités. En raison du contexte d’incertitude dû à la crise sanitaire, la programmation est susceptible d’être modifiée ou annulée. En cas de doute, contactez-nous au 01 64 23 73 27 avant votre visite.

https://www.musee-mallarme.fr/fr/horaires-et-tarifs

– Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T12:30:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T12:30:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T12:30:00;2021-07-05T14:00:00 2021-07-05T18:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T12:30:00;2021-07-06T14:00:00 2021-07-06T18:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T12:30:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T12:30:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T12:30:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T12:30:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T12:30:00;2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T12:30:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:30:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:30:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T12:30:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:30:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T12:30:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T18:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:30:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:30:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T12:30:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T12:30:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T18:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T12:30:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:30:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T12:30:00;2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T12:30:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T18:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T12:30:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T12:30:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T12:30:00;2021-08-08T14:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T12:30:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T18:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:30:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T12:30:00;2021-08-15T14:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T12:30:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T18:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T12:30:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T12:30:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T12:30:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T12:30:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:30:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T12:30:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Vulaines-sur-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée départemental Stéphane Mallarmé Adresse 4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Ville Vulaines-sur-Seine lieuville Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine