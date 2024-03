Installation de feu et concerts MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, samedi 18 mai 2024.

Installation de feu et concerts Une soirée de feu exceptionnelle ! Samedi 18 mai, 20h00 MuséoParc Alésia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Une soirée de feu exceptionnelle !

Laissez-vous guider avec FireWorxx par des milliers de flammes pour une déambulation inédite au cœur d’une installation de feux entre les lignes de fortification. Structure de plus de quatre mètres de hauteur, mâts géants, feux finlandais, plus de 750 pots de feu, 150 torches et bien d’autres installations illumineront cette soirée, le tout rythmé par les musiques de l’Orchestre de la Haute Côte-d’Or réunissant 130 musiciens.

MuséoParc Alésia 21150 Alise-Sainte-Reine Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380969623 http://www.alesia.com https://www.facebook.com/MuseoParc/ Laissez-vous transporter en 52 avant J.-C. !

En plein cœur de la Bourgogne, dans un écrin de verdure exceptionnel, plongez dans l’Histoire…

Souvenez-vous… la célèbre bataille qui opposa Vercingétorix à César…

Vivez une expérience unique pour (re)découvrir l’histoire devenue mythique. Présence de parking

© FireWorxx