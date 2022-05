Installation d’art contemporain ”Source” d’Elparo Parc du domaine de Vizille Vizille Catégories d’évènement: Isère

Source fait directement référence à la présence de l’eau dans le parc du Domaine de Vizille. Ces courbes insufflent un mouvement qui rappelle étrangement les canaux, rivières et cascades qui parcourent le parc, mettant en avant la force hydraulique, énergie sans limite qui pourrait être une solution aux défis écologiques qui se présentent à nous. Dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.

Cette installation à double facette propose aussi bien au visiteur de se placer au milieu d’une source, d’une foule de vagues que de contempler de loin ces volumes filiformes. Parc du domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vizille Isère

