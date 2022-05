Installation d’art contemporain ”Rezo” d’OZ Le design Parc du domaine de Vizille, 3 juin 2022, Vizille.

Installation d’art contemporain ”Rezo” d’OZ Le design

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du domaine de Vizille

Ces deux parties de l’œuvre se répondent comme ciel et eau, créant une tension en miroir entre l’aérien et le terrien. C’est d’abord le cycle de l’eau qui est matérialisé, et sa relation à l’arbre, nourrissant ses racines, restituée dans sa transpiration. Ces ampoules offertes aux rayons du soleil qui les fait miroiter, peuvent être lues comme une représentation domestique de l’énergie hydraulique. Mais les bulbes, éteints, évoquent également l’obsolescence, nous rappelant la relation de cause à effet entre surconsommation et extinction, s’agissant de l’énergie, de l’arbre, comme de l’eau… ”OZ Le design” est une agence d’architectes gérée par Laetitia Obrecht et Marie-Laure Zuanon-Ecarnot. Dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.

Entrée libre

L’œuvre proposée est constituée d’éléments légers en suspension dans un arbre et d’éléments issus du sol et de l’eau formant un cercle à l’aplomb du houppier de l’arbre.

Parc du domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vizille Isère



2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00