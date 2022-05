Installation d’art contemporain “Indienne” d’Olivier Valla Parc du domaine de Vizille, 3 juin 2022, Vizille.

Installation d’art contemporain “Indienne” d’Olivier Valla

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du domaine de Vizille

Clin d’œil au passé industriel du domaine et à l’exploitation de ses canaux, sources et étangs, le projet Indienne veut célébrer la nature, l’eau, le savoir-faire de cette époque. Ces 3 sculptures flottantes, élévation 3D de motifs imprimés à l’époque de la manufacture, évoluent doucement, glissent et tournoient au fil de l’eau en fonction du courant et du vent, elles célèbrent l’intemporalité des représentations de la nature. Peinte d’un côté et miroir de l’autre, chaque pièce montre alternativement l’une ou l’autre de ses faces. La couleur pour le passé et le présent (rouge garance, bleu indigo, orange indien), le miroir reflétant les rayons du soleil et l’envers du paysage pour l’avenir. Dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.

Entrée libre

Cette installation a comme point de départ la période où la famille Perier créa, dès 1777, une manufacture d’impression d’indiennes, cotonnades imprimées dans le château de Vizille.

Parc du domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes



2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00