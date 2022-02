Installation d’Agnès Geoffray Voix éteintes, âmes agissantes Cadillac, 5 mars 2022, Cadillac.

Installation d’Agnès Geoffray Voix éteintes, âmes agissantes Place de la Libération Château Ducal Cadillac

2022-03-05 – 2022-05-15 Place de la Libération Château Ducal

Cadillac Gironde

EUR 6 Voix éteintes, âmes agissantes découle de la résidence d’Agnès Geoffray au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA (dans le cadre de sa séquence Vivantes ! consacrée à la place des femmes dans l’art et son histoire). Aux archives départementales de la Gironde, Agnès Geoffray s’est penchée sur le passé douloureux du château ducal de Cadillac-sur-Garonne, qui a accueilli au XIXè la première prison pour femmes en France. Cette installation sensible révèle les voix éteintes d’un passé enfoui, ou comment le pouvoir de résistance d’âmes agissantes resurgit avec subtilité et justesse par l’art & la création. Elle tire parti des archives administratives du « château-prison » comme, en complicité avec des élèves de l’école supérieure des beaux-arts de Bordeaux, du fonds photo acquis par le CMN.

+33 5 56 62 69 58

Château Ducal

Place de la Libération Château Ducal Cadillac

dernière mise à jour : 2022-01-14 par