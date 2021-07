Installation artistique : Passage de Xavier BERNARD Eglise de saint cydroine, 18 septembre 2021, Laroche-Saint-Cydroine.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise de saint cydroine

Dans l’église romane de Saint Cydroine à Laroche-Saint Cydroine (89), Xavier BERNARD, artiste celte, a créé une installation « Passage », présentant au total 54 m² d’art géométrique. La genèse de cette installation prend racine dans le lieu même, au croisement de la culture celte, avec Cydroine (Sénon du IIIe siècle, opposant des Romains), et de l’œuvre de Henri Vincenot, en particulier « Les étoiles de Compostelle », où est citée deux fois l’église romane pour sa coupole octogonale. Xavier BERNARD a donc, après de nombreux passages dans ce lieu spirituel, réalisé des œuvres à l’encre de chine de 20 cm par 20 cm, inspirées des émotions et mouvements vécus dans cet espace sacré. Les 6 œuvres ont été numérisées pour être produites sur des supports de 9m² (3 m X 3 m). Pour cette installation, Xavier BERNARD a utilisé l’espace et le bâti en suspendant les œuvres aux poutres, dans la nef. Dans le chœur, il a installé deux œuvres dans l’intrados des voûtes romanes du septentrion et du midi. Là, un jeu subtil se met en place dans la journée, alignant le rai de lumière, la transparence de l’œuvre et la rétine du visiteur. Ouverte du matin au soir, tous les jours de la semaine, durant la période de l’été, cette installation peut se vivre seul avec les supports explicatifs proposés sur place, ou avec l’artiste qui se rend disponible sur demande et assure des permanences qu’il annonce sur Instagram ([@xavier_bernard_artiste](https://www.instagram.com/xavier_bernard_artiste/)). site de l’artiste : [[https://www.xavier-bernard.com/installation-passage-a-leglise-de-cydroine-laroche/](https://www.xavier-bernard.com/installation-passage-a-leglise-de-cydroine-laroche/)](https://www.xavier-bernard.com/installation-passage-a-leglise-de-cydroine-laroche/)

Entrée libre

Eglise de saint cydroine 1 Ruelle du Prieuré, 89400 Laroche-Saint-Cydroine Laroche-Saint-Cydroine Yonne



2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00