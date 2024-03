Installation artistique et balade à vélo au site archéo Jardin végétalisé du site archéologique Saint-Saturnin-du-Bois, dimanche 2 juin 2024.

Dimanche 2 juin, le site archéologique sera embelli par les oeuvres de deux artistes de Nouvelle Aquitaine :

Artiste designer connaisseur en aérodynamisme, Alain Micquiaux habitant de Genouillé crée et élabore des cerfs volants depuis 1990. Ses oeuvres, d’une précision technologique apportent une poésie grâce à la force du vent. Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le site sera investi de bouquets géants de coquelicots. Les visiteurs auront la possibilité de réaliser leur propre cerf-volant.

Dominique Etna Corbal est un artiste enseignant à l’Université Bordeaux Montaigne. Il questionne l’archéologie dans sa pratique contemporaine avec ses créations autour du thème du cabinet de curiosité et de la notion de trace. Depuis 25 ans, il joue avec les mots et le paysage grâces à ses grandes installations végétales en osier. Ses écrits interpellent le visiteur et le questionnent sur son rapport à l’espace, et son histoire. Pour le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois, l’artiste propose de réinterroger le mot « se cultiver », pont entre le passé agricole et la vocation culturelle actuelle.

Visites guidées, ateliers sensoriels, balade à vélo et concert du Conservatoire de Musique compléteront cet événement sur le thème des cinq sens.

Jardin végétalisé du site archéologique 25 bis rue des Tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine En 2008, les archéologues ont découvert une villa gallo-romaine très bien conservée après plus de 2 000 ans de sommeil… Plusieurs bâtiments s’étendent ainsi sur plus de 4 000 m². Après son abandon à la fin de l’Antiquité, de nouveaux habitants ont pris possession des lieux, au tout début du Moyen Âge. La villa a ainsi été habitée de façon continue pendant plus de huit siècles !

Depuis peu, le site archéologique est végétalisé afin de sensibiliser à la fragilité de l’environnement par le biais de l’histoire et de l’archéologie. Une collaboration a été établie avec « la Trame verte et bleue », un des grands projets nationaux français issus du Grenelle de l’Environnement.

Venez découvrir les secrets cachés du chantier archéologique et de ce patrimoine rural à travers un programme de plus en plus riche de manifestations culturelles, par des visites guidées éclairant votre découverte des lieux ou par des ateliers amenant à l’expérimentation ludique de l’archéologie.

Le jardin à découvrir est l’environnement proche du site archéologique de la Villa gallo-romaine. Vous pourrez vous promener au sein des ruines selon un cheminement prédéfini avec des panneaux explicatifs. De nombreux coquelicots, une jachère fleurie et des céréales composent l’environnement de cette ancienne ferme rurale. Stationnement possible le long de la route en face du site archéologique.

