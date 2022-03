Installation : Arbres, une exploration vivante Museum centre-ville, 30 avril 2022, Toulouse.

Installation : Arbres, une exploration vivante

du samedi 30 avril au dimanche 30 octobre

Installation : Arbres, une exploration vivante ———————————————- **Pour sa nouvelle saison culturelle « Naturez-vous ! »,** le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse a choisi d’aborder la thématique de l’arbre à travers une installation temporaire, légère, ludique et sensorielle. **Du samedi 30 avril au dimanche 30 octobre 2022** Elle s’intégrera dans l’espace de l’orangerie du Jardin Botanique Henri-Gaussen, accolé au Muséum. Une exposition photographique intégrant les œuvres de Cédric Pollet sera également présentée dans les **Jardins du Muséum situés à Borderouge,** ainsi que le long du passage courbé, au **Jardin botanique Henri Gaussen.** Le monde végétal s’est toujours élevé dans l’ombre du monde animal. La question sur le rapport homme-animal ainsi que son origine ont dominé les pensées sur un vivant totalement zoo-centré au point d’oublier que les animaux ne représentent qu’une quantité infime du vivant sur Terre. Depuis quelques années, dans le sillage d’importantes découvertes scientifiques autour de la communication des plantes, le végétal a retrouvé une place majeure. L’arbre en est l’élément le plus emblématique de tous. La compréhension de nos voisins verts comme des êtres à part entière est désormais à notre portée. Tout au long d’un parcours à la fois scientifique, divertissant et sensible, cette exposition fournit les clés pour comprendre l’arbre, de son système racinaire jusqu’à la pointe de ses feuilles. Des parts d’ombre et de mystère seront dévoilées, apportant un nouveau regard quant aux capacités de ce géant. Du cèdre au plus modeste ginkgo, l’arbre demeure notre compagnon journalier, à la fois impavide et exubérant, rassurant et énigmatique. Combien de fois passons-nous à ses côtés sans le voir ? Cette exposition est l’occasion de nous arrêter un instant sur les liens qui nous unissent à cette entité, ce reflet de l’Homme profondément enraciné dans notre culture. ### Le parcours sensoriel s’articule autour de 4 zones : * Nourris de terre, d’eau et de lumière * Arbres, ces voyageurs immobiles * Arbres, un monde en soi * Une biodiversité cachée ### **Nourris de terre, d’eau et de lumière :** Découvrons sous ses multiples formes cet organisme parmi les plus anciens de la planète et 400 fois plus nombreux que les humains. Nous verrons dans cette zone la biodiversité de l’arbre, visible à différentes échelles, des racines à l’écorce en passant par les feuilles, jusqu’aux graines. Chacune est le résultat d’une longue adaptation évolutive où l’arbre est constamment en quête d’une source de nourriture. ### **Arbres, ces voyageurs immobiles :** Les arbres ont longtemps été dénigrés dans le vivant et largement négligés par la science. Ils ne seraient pas de simples êtres immobiles mais bien des entités continuellement en mouvement renfermant une incroyable adaptation au monde qui les entoure. Par ces « faits » scientifiques et au travers des collections du Muséum présentées au public, nous pourrons ainsi porter un regard nouveau sur ces voyageurs, marcheurs infatigables, qui comptent environ 3 040 milliards d’individus. ### **Arbres, un monde en soi :** L’arbre est universel. Présent sur Terre depuis 400 millions d’années, il a vu se succéder nombre de civilisations et croyances au cours de l’Histoire. Il a toujours occupé une place centrale, tel un personnage récurrent, dans la cosmogonie, la mythologie et la religion. Depuis l’origine, le destin des hommes a donc été associé à celui des arbres. Immergeons-nous ici dans un univers à la fois enchanteur et sacré. Par le son et les odeurs, plusieurs arbres témoins du temps, du Frêne Yggdrasil au Figuier, nous content leurs histoires connectées aux hommes. Découvrons comment la littérature et la pop culture se sont inspirées du motif arborescent. L’arbre, source d’inspiration et de contemplation, est également une source d’apaisement. Confortablement assis, laissez-vous porter par « le chant des arbres », un dispositif immersif sonore aux rythmes relaxants. ### **Une biodiversité cachée :** Cette dernière zone, présente au sein des Jardins du Muséum de Borderouge et dans le jardin botanique Henri-Gaussen, nous plonge via un parcours photographique, dans la diversité insoupçonnée des arbres avec leurs écorces aux 1001 couleurs. Que ce soit au niveau des racines, sur ou dans le tronc, en passant par les feuilles, l’arbre jouit d’un double statut : il est simultanément producteur et protecteur, tout à la fois un être vivant et l’hôte d’autres espèces de plantes, de mammifères, d’oiseaux, d’insectes, de reptiles et de champignons. Pour en savoir plus : [site internet de Cédric Pollet](http://www.cedric-pollet.com) _Crédits photo : ©David Pageot_

A partir de 10 ans, en autonomie.

Pour sa nouvelle saison culturelle « Naturez-vous ! », le Muséum a choisi d’aborder la thématique de l’arbre à travers une installation temporaire, légère, ludique et sensorielle.

Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse



