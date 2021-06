Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Install Party Linux Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Install Party Linux Médiathèque La Grand-Plage, 12 juin 2021

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 12 juin à 10:00

Vous connaissez Linux et vous voulez l’utiliser ? Nous vous proposons de l’installer avec vous sur votre propre ordinateur au cours de notre journée d’Install Party Linux. Ce sera l’occasion de rencontrer les experts, de participer à l’installation de votre propre machine et de poser les questions pendant l’installation.

Gratuit, Entrée libre

