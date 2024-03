Install Party dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage numérique Médiathèque de Cappelle-en-Pévèle Cappelle-en-Pévèle, samedi 16 mars 2024.

Install Party dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage numérique Ne jetez plus vos anciens ordinateurs, offrez-leur une seconde vie ! Samedi 16 mars, 10h00 Médiathèque de Cappelle-en-Pévèle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Afin de limiter la surconsommation numérique et lutter contre l’obsolescence programmée des systèmes d’exploitation, les associations CLX et Primtux avec l’aide des élève du collège de Capelle-en-Pévèle, proposent d’installer un système de remplacement gratuit, en français et sans publicité qui vous permettra de continuer à l’utiliser avec tout le nécessaire pour retrouver vos usages du quotidien (navigation internet, envoi de mail, suite bureautique, vidéos, retouche photos…).

Médiathèque de Cappelle-en-Pévèle 16 rue de la Ladrerie, 59242 Cappelle-en-Pévèle Cappelle-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France 0630108325

Réemploi logiciels libres