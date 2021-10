Instable Théâtre Durance, 2 novembre 2021, Château-Arnoux-Saint-Auban.

Instable

du mardi 2 novembre au mercredi 3 novembre à Théâtre Durance

Oubliez la conception du mât chinois traditionnel, bien sanglé et ancré au sol. Dans _Instable_, c’est sur un plancher mouvant que Nicolas Fraiseau choisit d’installer son mât, donnant à son agrès une vie propre, insoupçonnée et rebelle. Accompagné et mis en scène par Christophe Huysman, ce jeune circassien, issu du Centre National des Arts du Cirque, nous parle ici de la fragilité de l’artiste et du monde, créant un univers instable dans lequel il évolue. Dégringolades et pirouettes en cascade, son unique tige métallique ne cesse de se dérober à son acharnement. Il tangue, grimpe, glisse, tourne et cherche avec élégance à maîtriser le déséquilibre qu’il s’impose. Dans une chorégraphie qui tient du burlesque, l’équilibriste espiègle autant qu’intrépide nous plonge dans un suspens terriblement irrésistible : va-t-il réussir l’exploit de l’ascension ?

de 3 à 16€

Cie Les Hommes penchés – cirque

Théâtre Durance Les Lauzières 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence



2021-11-02T19:00:00 2021-11-02T20:00:00;2021-11-03T19:00:00 2021-11-03T20:00:00