Instable ~ Les hommes penchés Les Tourettes, 14 mai 2022, Parcé-sur-Sarthe.

Instable ~ Les hommes penchés

Les Tourettes, le samedi 14 mai 2022 à 18:30

Relié à deux câbles, l’agrès prend vie, entre en mouvement, penche sans cesse. Tanguant, trébuchant, se relevant, le jeune acrobate n’en finit pas de l’escalader… pour mieux tomber ! En tension permanente, entre comique de répétition et tragique, nous sommes suspendus au moindre de ses gestes, guettant la prochaine catastrophe imminente. Sur ce mât à la fois hostile et complice, le circassien, ancien élève du Centre National des Arts du Cirque, repousse les lois de l’équilibre et interroge la fragilité de l’artiste et du monde. Fable sur la persévérance et l’endurance, Instable est un spectacle renversant, plein de grâce et d’élégance burlesque. ### Distribution **Idée originale et jeu** Nicolas Fraiseau **Mise en scène** Christophe Huysman **Regards extérieurs** Mads Rosenbeck, Maël Tebibi **Création & régie lumière Éric Fassa** **Création son** Robert Benz **Régie son (en alternance)** Robert Benz ou Coline Ménard **Scénographie** Nicolas Fraiseau, Christophe Huysman en collaboration avec Sylvain Fertard **Constructions** Sylvain Fertard, Michel Tardif **Costumes** Mélinda Mouslim **Régie générale** Robert Benz ### Soutien **Administration, production et diffusion** Christine Tiana et Mathilde Ahmed Sarrot **Relations presse** Elektronlibre, Olivier Saksik et Manon Rouquet **Production** Les Hommes penchés l Avec l’aide de la SACD, dispositif Processus cirque et l’aide à l’écriture et à la **production de l’association Beaumarchais, SACD** **Soutien** Espace Périphérique (Mairie de Paris – La Villette EPPGHV) ~ Latitude 50, Pôle Arts du cirque et de la rue ~ Les Arènes, lieu de fabrique (Nanterre) ~ Teatroskop pour la tournée en Europe du Sud-Est (programme initié par l’Institut Français, le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) **Accueil en résidence** Les Arènes, lieu de fabrique (Nanterre) ~ Mimulus (Fresnay-en-Sarthe) ~ Cirk’Eole ~ Académie Fratellini ~ Festival des 7 Collines (Saint-Etienne)

GRATUIT

Instable ou l’art de la chute. Dans ce solo de cirque, Nicolas Fraiseau s’essaye à l’équilibre précaire, en prise avec un mât chinois rebelle et réfractaire.

Les Tourettes 72300 Parcé-sur-Sarthe Parcé-sur-Sarthe Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:25:00