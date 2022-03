Instabilités – Tristan Ménez & Benjamin Le Baron Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Instabilités – Tristan Ménez & Benjamin Le Baron
Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 8 juin 2022, Nantes.
Stereolux / Salle Micro
Gratuit, en accès libre

Horaire : 18:30

La synthèse modulaire passionne l'un, la création en direct de tableaux vivants passionne l'autre. L'abstraction sans aucun doute et la maîtrise de l'aléa les réunit, dans ce live fascinant, fait de musiques abstraites et d'encres colorées facétieuses. Autant de manières organiques, au comportement imprévisible et remarquablement maîtrisé.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes
4 Boulevard Léon Bureau
Île de Nantes
Nantes 44200

02 40 43 20 43
https://stereolux.org
info@stereolux.org
https://stereolux.org/agenda/instabilites-tristan-menez-benjamin-le-baron

