Inspire fête ses 25 ans Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Inspire fête ses 25 ans Chamonix-Mont-Blanc, 21 mai 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Inspire fête ses 25 ans Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc

2022-05-21 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-21 20:00:00 20:00:00 Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Inspire fête ses 25 ans et présente un village associatif des initiatives locales positives pour le climat ! info@inspire74.com https://inspire74.com/ Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Salle du Bicentenaire Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Inspire fête ses 25 ans Chamonix-Mont-Blanc 2022-05-21 was last modified: by Inspire fête ses 25 ans Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 21 mai 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie