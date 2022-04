Inspiré d’une histoire vraie Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Germain-de-Livet Calvados Saint-Germain-de-Livet Remontez le temps pour découvrir la vie au château il y a un siècle, en suivant les derniers propriétaires, Julien et Augusta, ainsi que leur gouvernante Joséphine, lors d'une journée pas tout à fait comme les autres. Laissez-vous guider dans une visite immersive qui fera appel à tous vos sens et multipliez les expériences jusqu'au final dans la salle des fresques transformée en salle de projection. Visite du programme "Les Etonnants Patrimoines" : des visites ludiques pour découvrir en famille le patrimoine

