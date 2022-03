Inspirations végétales, les trésors de la bibliothèque Forney : plantes et représentations japonisantes Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Surprenants samedis : un cycle de rencontres autour des documents patrimoniaux de la bibliothèque Forney La bibliothèque Forney regorge de livres, catalogues et imageries diverses qui mettent en valeur le monde végétal de façon plus ou moins réaliste. Sujet inépuisable d’inspiration pour les artisans et créateurs, les plantes apparaissent aussi bien sur les façades de bâtiments qu’en fond de papier-peint et de tissu ou d’étiquettes publicitaires, de décors d’ébénisterie ou de modèles de bijoux. Après une introduction sur les différents types de végétaux (algues, mousses, fougères, plantes à fleurs), Gaëtan Guignard montre des exemples artistiques représentatifs issus de nos collections graphiques et textiles, principalement des végétaux peu représentés dans les arts graphiques européens. En s’appuyant en particulier sur le mouvement de japonisation dans les arts des années trente, voyons le glissement entre les représentations naturalistes classiques des plantes et leurs transformations en créations très esthétisées à cette époque. Gaëtan Guignard est enseignant-chercheur émérite à L’Université Claude-Bernard Lyon 1, spécialisé en botanique et paléobotanique. Dans le cadre de ses recherches, il a travaillé deux années au Japon. Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr

