Inspirations végétales Galerie Cinq Limoges, mardi 2 avril 2024.

Inspirations végétales Isabelle Collett expose à la Galerie Cinq 2 – 20 avril Galerie Cinq Entrée libre

Début : 2024-04-02T14:00:00+02:00 – 2024-04-02T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Isabelle Collett, artiste plasticienne.

Invitée par le collectif d’artistes de la Galerie Cinq.

Vernissage jeudi 4 avril 2024 à 17h !

Un air de printemps va soufller sur la galerie grâce aux créations délicates et naturelles d’Isabelle Collette.

L’artiste observe, s’inspire et collabore avec la nature qui l’entoure. Dessins, encres et aquarelles se composent de paysages ou portraits végétaux sensibles et réalistes. Dans une démarche de parfaite cohérence, elle fabrique ses propres pigments à partir de plantes issues de son jardin tinctorial ou de cueillette alentour.

Des sculptures composées d’éléments naturels qu’Isabelle façonne telles des chimères végétales nous entraînent cette fois dans le domaine du rêve et de la fantaisie.

C’est un univers artistique riche et nuancé que le collectif d’artistes de la Galerie Cinq vous invite à venir découvrir.

Le site internet d’Isabelle COLLETT : https://www.isabellecollett.com

Galerie Cinq 5 boulevard Louis Blanc Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Isabelle Collett / Galerie Cinq