Inspirations sénégalaises Broquiès, mardi 12 mars 2024.

Inspirations sénégalaises Broquiès Aveyron

Une semaine d’animations autour des inspirations sénégalaises !

L’association des Sentiers de l’Art et la bibliothèque de Broquiès organisent une semaine sur le thème de l’Afrique et inspirations sénégalaises à l’occasion du carnaval.

Au programme

-Vendredi 8 mars Carnaval de Broquiès avec défilé en musique animé par l’orchestre des p’tits Broquiésois avec l’association Sambalagou et l’APE.

9h45 Départ du Relays

11h Show final place de la Mairie

-Du 12 mars au 16 avril Exposition des Sentiers de l’Art à la bibliothèque municipale de Broquiès « Autour du Sénégal ».

-Samedi 16 mars Journée Africaine à la bibliothèque

16h Lecture de contes par Lire et Faire Lire

17h30 Vernissage offert par la mairie EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-04-16

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie

