Heureux de retrouver enfin la scène et le public, l’orchestre Euphony donne en concert deux oeuvres incontournables et poétiques. En ouverture, « Les Hébrides », composée par Mendelssohn, transporte dans un paysage romantique venu des profondes impressions du compositeur lors de son voyage en mer d’Écosse. Puis, le concerto que les violonistes tiennent pour le plus parfait du répertoire, celui de Beethoven, ce « chant d’amour » reflètant une période très heureuse de la vie du compositeur par son lyrisme serein. Si les conditions météos sont très défavorables, report au Domaine Pommery Par l’orchestre Euphony dirigé par Gabriel Philippot, violon solo Aline Zeller.

Gratuit, sur réservation

