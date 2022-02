INSPIRATIONS PRINTANNIÈRES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Exposition de Pierre-Yves Bonnot chez Ikoï, restaurant japonais de la rue du Tertre , du 1er mars au 30 avril. https://www.pybonnot.com/ Exposition de Pierre-Yves Bonnot chez Ikoï, restaurant japonais de la rue du Tertre , du 1er mars au 30 avril. Restaurant Ikoï 12 Rue du Tertre Le Mans

